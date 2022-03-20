الامارات | المصري يفوز على القطن الكاميروني ويقترب من التأهل لدور الـ8 بكأس الكونفيدرالية

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على القطن الكاميروني ويقترب من التأهل لدور الـ8 بكأس الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق المصري البورسعيدي من التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، بفوزه على ضيفه القطن الكاميروني 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وسجل هدفي المصري محمد جرندو وأحمد علاء في الدقيقتين 35 و53.

ورفع المصري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القطن عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

ويمكن أن يتأهل المصري رسميا إلى الدور التالي في حال عدم فوز أوتوهو، من الكونغو برازافيل، على مازيمبي، من الكونغة الديمقراطية، في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

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