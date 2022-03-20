الامارات | باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة ثقيلة في موناكو

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة ثقيلة في موناكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم باريس سان جيرمان أداء سيئا خلال هزيمته 3-صفر على ملعب موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، لتزداد الضغوط على المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال باريس سان جيرمان، يملك 65 نقطة من 29 مباراة، يتفوق على أولمبيك مرسيليا ونيس بفارق 15 نقطة قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم بعد تلقيه ثالث هزيمة على التوالي خارج أرضه في الدوري.

ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا في ملعب لويس الثاني بعد 11 يوما من خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي سجل ثلاثة أهداف خلال 17 دقيقة.

وبات رصيد موناكو 44 نقطة في المركز السابع.

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