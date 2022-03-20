موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب «سانتياغو برنابيو» في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 66 نقطة من 28 جولة، ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بـ51 نقطة من 27 جولة مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

ويفتقد ريال مدريد في مباراته اليوم جهود الثنائي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، بينما يفقد برشلونة خدمات الرباعي سيرجينو دست، أنسو فاتي، صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو.

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو– دافيد ألابا– إيدير ميليتاو- كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو– لوكا مودريتش– توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس- أسينسيو- رودريجو.

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: داني ألفيس- أراوخو– جيرارد بيكيه– خوردي ألبا.

الوسط: بيدري- بوسكيتس- جافي.

الهجوم: عثمان ديمبلي- أوباميانج– فيران توريس.

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