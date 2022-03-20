شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحسم مصير عماد النحاس خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الاتحاد السكندرى جلسة مع عماد النحاس للاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية قبل تنصيبه مديرًا فنيًا لزعيم الثغر خلفا لحسام حسن الذى وجهت له الإدارة الشكر بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

قررت لجنة الكرة بالاتحاد السكندري مد فترة الراحة للاعبى الفريق الأول وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية، بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه الفني والإداري.

كشفت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، أنها بصدد الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق خلال 48 ساعة.

ويأتي بحث إدارة النادى السكندرى عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع حسام وجهاز المعاون والإدارة وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز فى قيادة الفريق.

ودخل عماد النحاس، المدير الفني السابق للمقاولون العرب، دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، وتعكف إدارة نادى سيد البلد على المفاضلة بين أكثر من مدير فنى بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

ويضع مسئولو الاتحاد السكندرى الرتوش النهائية على التفاوض مع عماد النحاس بعد الاتفاق على إضافة فردين لجهازه المعاون الى يعمل به.