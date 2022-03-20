شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفظ على ضم ظهير أيمن في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم تلك الجبهة بعد الأنباء التي ترددت عن نية الفريق الأحمر في التعاقد مع ظهير أيمن جديد عقب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكشفت بعض التقارير أن الأهلي اهتم بضم أكثر من ظهير أيمن مثل هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري وعلي فوزي لاعب إنبي وكريم العراقي لاعب المصري، ولكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب من الأسماء السالف ذكرها.

يأتي تحفظ مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على رفض ضم ظهير أيمن جديد لأكثر من سبب أولها وجود الثلاثي محمد هاني وكريم فؤاد لحين عودة أكرم توفيق بعد التعافي من الإصابة مع نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل، وترى أن الأهلي يضم ثلاثي في الجبهة اليمنى من أفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة حاليا.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن الأهلي يتواجد به حاليا الثنائي محمد هاني الذي استعاد بريقه ونجح في تعويض غياب أكرم توفيق، وكريم فؤاد أحد اللاعبين المميزين والذي يؤدي بنفس الكفاءة حال غياب هاني عن المشاركة في المباريات، وترى أنه لم يحصل على فرصة كافية مع الأهلي حتى الآن.

ومن ضمن الأسباب التي دفعت لجنة التخطيط لرفض ضم ظهير أيمن هي وجود أكثر من لاعب مميز في قطاع الناشئين قادرين على تقديم الإضافة مع الفريق الأول مثل فارس طارق المعار إلى فيوتشر وأحمد سيد عبد النبي لاعب فريق الشباب بالنادي.