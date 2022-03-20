شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى لاعب بيراميدز يدخل حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حسابات نادي الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك ضمن خطة مسئولي القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة وتعويض فترة ايقاف القيد التي يعاني منها الزمالك بالوقت الحالي.

وينتهي عقد محمد حمدي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي الامر الذي يجعل من حقه التوقيع لاي نادي في الوقت الحالي دون انتظار موافقة بيراميدز الذي لم يفاوض اللاعب علي تجديد تعاقده حتي الوقت الحالي.

يفتح مسئولو نادى الزمالك، فى فترة توقف مسابقة الدورى، ملف الصفقات الجديدة مع فيريرا من أجل حسم المراكز التى تحتاج تدعيمات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الأسماء المرشحة من قبل إدارة الكرة للتعاقد معهم وتدعيم الصفوف، لاسيما أن هناك أسماء عديدة ترددت على الساحة الرياضية في الأيام الماضية حول رغبة إدارة القلعة البيضاء في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من أجل تدعيم الفريق.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.