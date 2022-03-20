شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مسعد نور ثانى هداف فى تاريخ المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد الراحل مسعد نور لاعب المصرى السابق أحد رموز الكرة البورسعيدية، والذى لقبته الجماهير بلقب الكاستن، نظرا لبشرته السمراء التى تشبه إلى حد كبير فاكهة أبو فروة بُنية اللون.

وأصبح مسعد نور، أو الكاستن، ثانى هداف فى تاريخ النادى المصرى برصيد 87 هدفا، خلف السيد الضظوى الذى نجح فى تسجيل 89 هدفا متصدرا هدافى النادى المصرى .

بدأ مسعد نور مسيرته مع الساحرة المستديرة فى مركز حراسة المرمى إلا أن مدربه فى نادى بورفؤاد اعجب بمراوغته لزملاءه فى إحدى المباريات فقرر أن يوظفه فى مركز المهاجم واهداه الرقم 10 وقتها.