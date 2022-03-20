شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وميندى وجهاً لوجه قبل موقعة الدور الفاصل بين مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة صعبة يخوضها المنتخب الوطني عندما يلتقى نظيره السنغالي مساء الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

وتلعب حراسة المرمى دوراً مهماً فى تلك المباراة، التي لن تخلو من المتعة والإثارة والضغوط العصبية أيضاً فى مهمة البحث عن تأشيرة التأهل للمونديال، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق محمد الشناوي حارس عرين الفراعنة، وإدوارد ميندي حارس مرمى السنغال.

محمد الشناوي

النادي: الأهلي

القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو

السن: 33 سنة

فى الموسم الجاري

لعب: 13 مباراة

استقبل: 14 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 3 مباريات

مع المنتخب

لعب: 33 مباراة

استقبل: 20 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه فى: 17 مباراة

البطولات جميعها مع الأهلي: 5 دوري عام ـ 2 كأس مصر ـ 2 كأس السوبر المصري ـ 2 كأس السوبر الأفريقي ـ 2 دوري أبطال أفريقيا ـ برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

إدوارد ميندي

النادي: تشيلسي

القيمة التسويقية: 32 مليون يورو

السن: 30 سنة

في الموسم الجاري

شارك في: 35 مباراة

استقبل: 21 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 18 مباراة

مع منتخب السنغال

شارك في: 20 مباراة

استقبل: 8 أهداف

حافظ على نظافة شباكه في: 12 مباراة

الألقاب جميعها مع تشيلسي: كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال أوروبا ـ السوبر الأوروبي ـ وكأس الأمم الأفريقية مع السنغال.