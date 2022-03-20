شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم القطن الكاميروني 2/0 ويضع قدماً فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين سجلهما محمد جريندو فى الدقيقة 35، وحسن علي بالدقيقة 53.

بهذا الفوز يتصدر المصرى مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، ليضع قدماً فى الدور ربع النهائي، فيما يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، وفى المركز الثالث فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر، الهجوم: عمرو مرعي.

الشوط الأول:

بدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم مستغلاً عامل الأرض والجمهور، وأسفر الضغط عن ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة التاسعة، بعد عرقلة محمد عنتر من جابين ألامباتنان حارس مرمى القطن داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة العاشرة، أهدر حسن علي لاعب المصري، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريقه، بعدما تصدى حارس القطن لتسديدته، ثم ارتدت لحسن علي ولكنه سددها خارج الملعب.

وفي الدقيقة 30 أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لفريد شوقي لاعب المصري بعد كرة مشتركة.

وسجل محمد جريندو لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية مميزة من أحمد شديد سددها جريندو برأسه لتسكن شباك القطن.

وفي الدقيقة 45 تألق أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، في التصدي لفرصة محققة من مهاجم القطن الكاميروني الذي انفرد بمرمى الفريق البورسعيدي ليسدد كرة قوية أنقذها أحمد مسعود.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.

الشوط الثاني:

بدأ النادي المصري الشوط الثاني بضغط هجومي قوي في محاولة لتأمين التقدم، وفي الدقيقة 47 أهدر هيثم العيوني لاعب المصري، فرصة ذهبية للتسجيل بتسديدة من على القائم الثاني ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

وأحرز حسن علي لاعب النادي المصري الهدف الثاني لفريقه في شباك القطن الكاميروني، بعد تمريره سحرية من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، جعلته في مواجهة مباشرة مع المرمى، ليسددها دون تردد في الشباك وذلك في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

واصل المصري محاولاته الهجومية بعد إحراز الهدف الثاني من أجل تأمين الفوز والثلاث نقاط، عن طريق محمد عنتر ومحمد جريندو على الأطراف، إلا أن المحاولات لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى القطن الكاميروني.

وفي الدقيقة 77 أجرى معين الشعباني مدرب المصري، أول تغيير للفريق البورسعيدي بنزول أوستين أموتو وخروج عمرو مرعي لزيادة الفاعلية الهجومية للمصري.

ودفع لشعباني بثاني تبديلاته في الدقيقة 87 بنزول إيزي إيميكا بدلاً من أحمد شديد قناوي وذلك لتأمين دفاعات الفريق.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، أجرى خلالهم معين الشعباني 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول أحمد الشيخ وأحمد شوشة وحسين رجب وخروج محمد عنتر ومحمد جريندو، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 93 معلناً نهاية المباراة بفوز المصري بثنائية نظيفة.