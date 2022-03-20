شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المراغي يحقق المركز الثامن فى منافسات "العقلة" ببطولة العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد المراغي، لاعب منتخب مصر للجمباز، المركز الثامن فى منافسات جهاز العقلة ببطولة كأس العالم للجمباز الفنى، المقامة على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، فيما نال الإيطالي كارلو ماشيني المركز الأول والميدالية الذهبية بـ14.400 وحصد الأمريكي بول جودا الميدالية الفضية والمركز الثاني بـ13.933 نقطة ، حيث شارك أحمد المراغي في منافسات اليوم على جهاز العقلة، وعلى على 12.000 درجة من لجنة التحكيم.

واختتمت اليوم منافسات بطولة كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي حيث بدأت في 17 مارس، وانتهت اليوم الموافق 20 مارس.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وشهدت النسخة الحالية مشاركة 281 مشاركا مثلوا 34 دولة.

الدول التي شاركت في البطولة هي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.