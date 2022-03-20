شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب مُحللي أداء الأهلي بتقرير عن الهلال قبل مواجهة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء استغلال فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً لتجهيز ملخص لمباريات الهلال السوداني الأخيرة فى دوري الأبطال والدوري السوداني قبل مواجهات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وطلب المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تجهيز ملف عن مباريات الفريق السودانى، وأهم لاعبيه، وطريقة اللعب، وغيرها من الأمور الفنية التى سيدرسها موسمياني مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق بعد الراحة الحالية التى حصل عليها الفريق.

ويعاني بعض لاعبي الأهلي من إصابات مختلفة، منها ما هو إصابات طويلة ومنها ما هو بسيطة، ويتطلع المارد الأحمر لتجهيز بعض من هؤلاء المصابين للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها لقاء الحسم أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة 8 أيام بعد الفوز على المريخ السوداني أمس الأول، الجمعة، بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الإصابات فى الأهلي كلاً من: عمار حمدي وأكرم توفيق حيث يعاني الثنائي من قطع في الرباط الصليبي، فيما يعاني بدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مُضاعفات كورونا .

وبدأ صلاح محسن مؤخراً مرحلة الجرى حول الملعب للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى بسبها جراحة في مشطية القدم.

كما تعرض بيرسي تاو لإصابة بسيطة بكدمة فى الركبة، واشتكى محمد هاني من شد فى العضلة الضامة وهى إصابة بسيطة أيضاً.