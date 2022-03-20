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سيتى كلوب يستضيف بطولة الألعاب الخاصة باستاد الفيوم استعدادا لبرلين 2023

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القاهرة - سامية سيد - استضاف نادى سيتى كلوب ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصرى باستاد الفيوم، فى عدد كبير من الألعاب، منها كرة القدم وألعاب القوى، والتى تأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة المصرية بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر انطلاقها بمدينة برلين الألمانية العام المقبل.

وافتتح البطولة اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه محمد عماد، وكان فى استقباله اللواء طارق محروس عضو مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت .

وسيتم ترشيح العديد من اللاعبين، من خلال تلك المسابقات، عن طريق القرعة العلنية، بين أوائل الفائزين للمشاركة في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري، والمقرر إقامته في النصف الثاني من العام الجارى.

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من جانبه ، أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ، على تجهيز جميع المنشآت لاستقبال كافه الأحداث الرياضية والاستفادة من ثروة مصر القومية فى منشآتها الرياضية على مستوى جميع المحافظات.

كما عبر العميد مرجان، عن سعادته بتضافر الجهود داخل المحافظات لإنجاح تلك الألعاب، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح الحدث.

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وباتت صالات وملاعب أندية  سيتي كلوب "قبلة" جميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا  أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، ونفس الأمر لصالة سيتي كلوب طنطا التي استضافت مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء في دورة محترفي كرة اليد.

كما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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