شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد محمد عواد بفرصة المشاركة مع الزمالك ويشيد بإمكانياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإمكانيات الحارس وأنه منافس قوى على المركز.

وأكد فيريرا لمحمد عواد أنه سيحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع الزمالك المرحلة المقبلة، خاصة أنه حارس يمتلك خبرات كبيرة، موضحًا أن الدفع بمحمد أبو جبل وجميع الدوليين فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي كانت من أجل التقييم وكذلك المنتخب الوطني.

ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبي الأبيض راحة من التدريبات اليوم، الأحد، عقب خوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي والتى أقيمت أمس، السبت، فى دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات غدًا الاثنين.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.