شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل لقاء أهلى طرابلس الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر المنسق الطبي المراقب لمباراة بيراميدز أمام نظيره نادي أهلي طرابلس الليبي بشأن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء اليوم على نظيره نادي الأهلي طرابلس بملعب شهداء بنينا في بنغازي في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز أول فريق لدور المجموعات حجر مقعده في الدور ربع النهائي بعدما وصل للنقطة العاشرة بعد ٣ انتصارات وتعادل في الجولات الأربعة الماضية.

أكد مسئولو التنظيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على ان مباراة الأهلي طرابلس الليبي وبيراميدز بملعب شهداء بنينا في بنغازي ستقام بدون حضور جماهيري طبقا لتعليمات الكاف.

أوضح مسئولو الأمن أن اللقاء بدون حضور جماهيري وسيقتصر التواجد على من يحملون بطاقات المباراة والدعوات الرسمية.