شكرا لقرائتكم خبر عن اللغة تُحدد هوية مهاجم الأهلي الأجنبي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادي الأهلي معايير جديدة قبل اختيار الصفقات الجديدة، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، ومن المفترض أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد على الأقل على حساب واحد من الأجانب الموجودين حاليا.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن هناك شرطا مستحدثا وضعته لجنة التخطيط وهو خاص باللغة، حيث سيكون أحد معايير المفاضلة بين اللاعبين الأجانب المعروضين هو إجادته للغة الإنجليزية، موضحا أن ضعف بعض اللاعبين فى فى التحدث بالإنجليزية يحول دون التأقلم سريعاً مع الفريق، وهو ما حدث مع ميكيسوني والذي احتاج الأهلي لإحضار مدرس لكى يتقن اللغة، ومن ثم ينخرط مع زملائه، وهو ما بدأ اللاعب يجني ثماره الآن.

من ناحية أخرى، تسلم النادي الأهلي 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بالإمارات، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة فى مونديال الأندية، ومليون جنيه أخرى للتأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار بعد الحصول على الميدالية البرونزية.