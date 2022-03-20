شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام الـ"بلاى أوف" لتحديد بطل دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة الطائرة انطلاق نظام تحديد بطل دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022 والمقرر انطلاقه اليوم بنظام البلاى أوف.

ويطبق نظام البلاى أوف بدورى رجال الطائرة بدءا من دور الثمانية على مدار أيام 20، 21، 22 مارس الجارى.

وتقام اليوم مواجهات بين كل من الأهلى مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع الطيران وبتروجت مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة، بينما تقام الاثنين مواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت وسموحة مع الزمالك.

وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة ويتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى نصف النهائى، والخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى والنهائى عقب إنتهاء هذه المرحلة وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور.