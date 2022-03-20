شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على يسجل الهدف الثانى للمصري فى شباك القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حسن على، لاعب النادي المصري، الهدف الثاني لفريقه فى شباك القطن الكاميروني، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب بمنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تمريره سحرية من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، جعلته فى مواجهة مباشرة مع المرمى، ليسددها دون تردد فى الشباك وذلك فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المصري والقطن الكاميروني، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم المصري بهدف نظيف سجله محمد جريندو لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 35.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر، الهجوم: عمرو مرعي.

بدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم مستغلاً عامل الأرض والجمهور، وأسفر الضغط عن ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة التاسعة، بعد عرقلة محمد عنتر من جابين ألامباتنان حارس مرمى القطن داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة العاشرة، أهدر حسن علي لاعب المصري، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريقه، بعدما تصدى حارس القطن لتسديدته، ثم ارتدت لحسن علي ولكنه سددها خارج الملعب.

وفي الدقيقة 30 أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لفريد شوقي لاعب المصري بعد كرة مشتركة.

وسجل محمد جريندو لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية مميزة من أحمد شديد سددها جريندو برأسه لتسكن شباك القطن.

وفي الدقيقة 45 تألق أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، في التصدي لفرصة محققة من مهاجم القطن الكاميروني الذي انفرد بمرمى الفريق البورسعيدي ليسدد كرة قوية أنقذها أحمد مسعود، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.