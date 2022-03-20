7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، برنامج تأهيلى لـ محمد صلاح فى المنتخب بسبب آلام القدم استعدادا للسنغال،الأهلي يتسلم 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

الأهلي يتسلم 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

تسلم النادي الأهلي 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بالإمارات، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة فى مونديال الأندية، ومليون جنيه أخرى للتأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار بعد الحصول على الميدالية البرونزية.

برنامج تأهيلى لـ محمد صلاح فى المنتخب بسبب آلام القدم استعدادا للسنغال

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بالاتفاق مع الجهاز الطبي، وضع برنامج تأهيلي لمحمد صلاح بعدما اشتكي من آلام فى وجه القدم بعد مشاركته فى مباراة فريقه ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي.

محاولات فى الإسماعيلى لإنهاء أزمة الضرائب والتأمينات وديا

يبذل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى محاولات مكثفة في الأيام الأخيرة لحل أزمة النادى مع مصلحتى الضرائب والتأمينات بعدما تلقى النادى الأصفر خطابات رسمية من مصلحتى الضرائب والتأمينات، تحمل تأكيدات على عزمها مقاضاة النادي الإسماعيلي، بسبب الديون المتراكمة عليه طيلة السنوات الماضية، وعدم سدادها حتى الآن، الأمر الذي هدد قلعة الدراويش بأزمة جديدة.

يجهز مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، صرف جزء كبير من مستحقات لاعبى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قبل مباراتي السنغال والخاصة ببطولة كأس العرب والتى حصد فيها الفراعنة المركز الرابع، إلى جانب المكافآت الخاصة ببطولة كآس الأمم الأفريقية التى استضافتها الكاميرون وحصد فيها الفراعنة المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال فى نهائى البطولة بضربات الترجيح.

يدرس مسئولو نادى الزمالك الموافقة على اقتراح بإعادة فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ويرحب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني بتواجدهم، وذلك بعدما تراجع مسئولو القلعة البيضاء عن التفاوض مع هؤلاء اللاعبين فى ظل تراجع مستواهم والمغالاة فى طلباتهم المادية من أجل التجديد، ويرى المجلس أنها لا تتناسب مع عطائهم داخل المستطيل الأخضر، فضلاً عن مماطلة البعض لعدم التجديد في ظل تلقيه عروضًا من أندية خارجية.

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل بعض اللاعبين بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذى أكد لإدارة النادي أن هناك بعض اللاعبين لم يعد يرغب فى بقائهم مع الفريق. ويأتي فى مقدمتهم رامي ربيعة مدافع الفريق الذى لا يُشارك إلا على فترات مُتباعدة، وفى حال غياب أحد المدافعين الأساسيين للفريق.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة الأنجولية لواندا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي أمس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.