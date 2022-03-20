شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد أبو النصر نجم السلة: هوايتى البلاى ستيشن وبحب الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد أبو النصر نجم الطائرة السلة الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

البلاى استيشن.

بتدخل المطبخ؟

بدخل المطبخ طبعا.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

بحب ورق العنب.

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

دكتور.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.