شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح فريق صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، فريق الأهلى هدية كبرى بعدما حقق الفوز أمام منافسه الهلال السوداني بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وبذلك حسم فريق صن داونز تصدره للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتصر على حساب الهلال بوصوله للنقطة الـ13 وباتت فرص المارد الأحمر هى الأكبر فى حسم لقب الوصيف والتأهل لربع نهائى دوري الأبطال فى صراعه المحتدم مع الهلال السودانى فى اللقاء الاخير بدور المجموعات ، ويكفى الاهلى تحقيق التعادل فقط للتأهل.

الأهلى يفوز على المريخ السودانى بثلاثية

فاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 13 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط