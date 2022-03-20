شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رباعى الإسماعيلى فى التدريبات الجماعية اليوم بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رباعي الإسماعيلى عصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي اليوم الأحد فى التدريبات الجماعية وذلك بعد تماثلهم للشفاء بحسب تأكيدات مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للدراويش.

وكان صبحي قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام، بينما غاب عن اللقاء السابق كلا من "دسوقي" بعدما أصيب بإلتهاب في العضلة الضامة و"مخلوف" الذي كان يعاني من إجهاد في عضلات البطن و"مجدي" عقب إصابته بكدمة في أنكل القدم خلال مباراة بتروجت بكأس مصر.

ويستأنف فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم الأحد على ملعبه استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات ، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وحصد الإسماعيلي أول انتصاراته بمنافسات الدوري المحلي على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف لحساب الجولة الــ13 بالمسابقة.

ويفتقد الإسماعيلي خدمات “باهر المحمدي ” قلب دفاعه الدولي ومحمود دونجا ارتكاز الفريق في اللقاء المقبل بمسابقة الدورى أمام المصري البورسعيدي بدعوى الإيقاف، المقرر له يوم 14 أبريل المقبل.

وحصل المحمدي ودونجا على الإنذار الثالث في مواجهة الإتحاد السكندري وطبقا للائحة المنظمة للمسابقة سيغيب الثنائي لمباراة واحدة.