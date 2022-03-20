شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود صلاح محسن مهاجم الأهلي للتدريبات الجماعية مع الفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر لها 1 أو 2 أبريل المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ صلاح محسن منذ أيام مرحلة جديدة في التأهيل من جراحة مشطية القدم الأخيرة حيث بدأ الجري حول الملعب.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد ابوعبلة برنامج تأهيل صلاح محسن وتحسّن حالته الصحية، ومن المقرر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني.

وتعرض صلاح محسن تعرض لإصابة بكسر في مشط في القدم خلال مشاركته في لقاء الأهلي والجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة خلال يناير الماضي، وأجرى على إثر ذلك عملية جراحية.

ويعاني بعض لاعبي الأهلي من إصابات مختلفة، منها ما هو إصابات طويلة ومنها ما هو بسيطة، ويتطلع المارد الأحمر لتجهيز بعض من هؤلاء المصابين للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها لقاء الحسم أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة لمدة 8 أيام بعد الفوز على المريخ السوداني أمس الأول، الجمعة، بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الإصابات فى الأهلي كلاً من: عمار حمدي وأكرم توفيق حيث يعاني الثنائي من قطع في الرباط الصليبي، فيما يعاني بدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مُضاعفات كورونا .

وبدأ صلاح محسن مؤخراً مرحلة الجرى حول الملعب للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى بسبها جراحة في مشطية القدم.

كما تعرض بيرسي تاو لإصابة بسيطة بكدمة فى الركبة، واشتكى محمد هاني من شد فى العضلة الضامة وهى إصابة بسيطة أيضاً.