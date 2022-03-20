شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يتقدم للمصرى بالهدف الأول أمام القطن الكاميرونى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد جريندو لاعب المصرى هدف التقدم لفريقه فى شباك القطن الكاميروني خلال المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن متفسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الدقيقة 36 بعد كرة عرضية مميزة من أحمد شديد سددها جريندو برأسه لتسكن شباك القطن.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر، الهجوم: عمرو مرعي.

بدأ النادي المصري المباراة بضغط هجومي قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم مستغلاً عامل الأرض والجمهور، وأسفر الضغط عن ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة التاسعة، بعد عرقلة محمد عنتر من جابين ألامباتنان حارس مرمى القطن داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة العاشرة، أهدر حسن علي لاعب المصري، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريقه، بعدما تصدى حارس القطن لتسديدته، ثم ارتدت لحسن علي ولكنه سددها خارج الملعب.

وفي الدقيقة 30 أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لفريد شوقي لاعب المصري بعد كرة مشتركة.