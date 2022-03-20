شكرا لقرائتكم خبر عن زينة شرف وعمر العربى يحققان المركزين السابع والثامن بكأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت زينة شرف لاعبة منتخب مصر للجمباز المركز السابع فى منافسات جهاز عارضة التوازن ببطولة كأس العالم للجمباز الفنى المقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك بعدما نجحت فى الحصول على 11.266 درجة من لجنة الحكام خلال منافساتها بالبطولة التى تختتم اليوم باستاد القاهرة الدولى.

كما حقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز المركز الثامن فى منافسات جهاز حصان القفز بنفس البطولة، بعدما نال 13.066 من لجنة التحكيم بالبطولة.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بداية من 17 مارس وتنتهي اليوم.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هى واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وشهدت النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي : مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.