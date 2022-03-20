شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السنغال تصل القاهرة 23 مارس استعدادا لمواجهة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

وتضم بعثة السنغال 35 فردًا، حيث يخوض أسود التيرانجا مرانًا واحدًا باستاد القاهرة يوم 24 من الشهر الحالي.