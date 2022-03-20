شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمتي مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني تحدياً جديداً عندما يلتقي نظيره السنغالي مساء الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو.

منتخب مصر: 152 مليوناً و900 ألف يورو

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

منتخب السنغال: 335 مليوناً و150 ألف يورو

ساديو ماني: 80 مليون يورو

كاليدو كوليبالي: 45 مليون يورو

إدوارد ميندي: 32 مليون يورو

إسماعيلا سار: 27 مليون يورو

عبدو ديالو: 25 مليون يورو