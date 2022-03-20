شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقود هجوم المصرى البورسعيدى أمام القطن الكاميرونى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق أمام القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر

الهجوم: عمرو مرعي

بينما على دكة البدلاء كل من: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أحمد الشيخ - إيزي إيمكيا - أحمد شوشة - حسين رجب - مصطفى سلطان - أوستن أموتو.