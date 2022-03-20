شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وأهلى طرابلس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف أهلى طرابلس الليبى نظيره بيراميدز فى مواجهة صعبة على الفريقين، رغم حسم كل منهما بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية، بعدما وصل بيراميدز للنقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى مباراة واحدة.

ج: يتصدر فريق بيراميدز ، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، مجموعته برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل بشكل رسمي لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، وذلك بعد تعادله مع الصفاقسي التونسي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الأخير وانتهى بالتعادل بنتيجة 1/1.

س: ماذا عن مشوار بيراميدز فى البطولة؟ س: ماذا عن مشوار بيراميدز فى البطولة؟ ج: لم يتذوق فريق بيراميدز طعم الخسارة مطلقاً خلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد السماوى 10 نقاط يتصدر بها مجموعته، فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأتي الصفاقسي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً زاناكو الزامبي بدون نقاط.

س: ما موقف بيراميدز فى مجموعته بالكونفدرالية؟

وجاء مشوار بيراميدز في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:الدور التمهيدي الأول

مع عزام يونايتد

ـ التعادل في الذهاب 0/0

ـ الفوز في الإياب 1/0

الدور التمهيدي الثاني

مع مانيما يونيون

ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0

ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1في دور المجموعاتـ الفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة

ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا

ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة

ـ التعادل مع الصفاقسي فى تونس 1/1.

س: ماذا عن زى الفريقين فى اللقاء؟

ج: تم الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدى حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وتم التنبيه على ضرورة وصول الفريقين لملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تقديم التشكيل للحكام بمجرد الوصول مباشرة إلى استاد شهداء بنينا فى بنغازى.

س: هل تشهد المباراة حضور جماهيرى؟

ج: أكد المسئولون أن اللقاء بدون حضور جماهيرى، باستثناء بعض الدعوات الخاصة، حيث يسبق اللقاء مباشرة بنفس الملعب مواجهة الاتحاد الليبى مع ليوباردز الكونغولي فى كأس الكونفدرالية كذلك.