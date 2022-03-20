شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فضل كيروش ضم مروان حمدى على حساب محمد شريف وكوكا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، عن سبب انضمام مروان حمدى مهاجم سموحة لقائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، على حساب محمد شريف مهاجم الأهلى وأحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركى.
وأوضح المصدر، أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، فضل ضم مروان حمدي مهاجم سموحة على محمد شريف مهاجم الأهلي وكذلك أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.
وتابع المصدر، أن كيروش كان يفاضل بين مروان حمدى وأحمد حسن "كوكا" لتشابه طريقة اللعب، ولكن معرفة مروان بفكر كيروش وتواجده فى أمم أفريقيا الأخيرة وتشبعه بطريقة اللعب جعل أسهمه ترتفع قبل إعلان القائمة.
قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح.
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة.
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.