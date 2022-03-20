شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فضل كيروش ضم مروان حمدى على حساب محمد شريف وكوكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، عن سبب انضمام مروان حمدى مهاجم سموحة لقائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، على حساب محمد شريف مهاجم الأهلى وأحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركى.

وأوضح المصدر، أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، فضل ضم مروان حمدي مهاجم سموحة على محمد شريف مهاجم الأهلي وكذلك أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.

وتابع المصدر، أن كيروش كان يفاضل بين مروان حمدى وأحمد حسن "كوكا" لتشابه طريقة اللعب، ولكن معرفة مروان بفكر كيروش وتواجده فى أمم أفريقيا الأخيرة وتشبعه بطريقة اللعب جعل أسهمه ترتفع قبل إعلان القائمة.

وأعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: