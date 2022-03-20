شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف قائد هجوم الأهلى بـ40 هدفا بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الكثيرين باستبعاد محمد شريف مهاجم الأهلي من خياراته لمباراتي السنغال الحاسمتين، المحدد لهما 25 و29 مارس الجارى، فى الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

ويعد محمد شريف أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر، فى ظل تألق مهاجم الأهلي واستعادته لحاسة التهديف فى المباريات الأخيرة بعد العودة من مشاركة باهتة فى كأس الأمم الأفريقية.

سجل شريف 3 أهداف خلال مباراتي المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وثنائية ضد فاركو وبيراميدز في الدوري المصري، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم لـ9 أهداف و3 تمريرات حاسمة على مدار 18 مباراة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 18 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى ثم هدف فى شباك بيراميدز ثم سجل هدفاً فى شباك المريخ السودانى.

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة، ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين فى مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الأهلى فى 80 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4935 دقيقة لعب سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11، وتلقى خمسة كروت صفراء، وتوج مع المارد الأحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر بجانب لقب لدوري الأبطال الأفريقى ومثله للسوبر الأفريقى، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.