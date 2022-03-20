صخرة دفاع العراق مرشح لتعويض غياب بدر بانون فى الأهلي مجاناً

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القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين لضم العراقى سعد ناطق، قلب دفاع فريق الشرطة العراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاعات الحمراء التى تعاني بعض المشاكل فى غياب المغربي بدر بانون لشكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد وليد المرشدي، وكيل أعمال سعد ناطق، أن اللاعب العراقى يتواجد مع منتخب الرافدين بشكل مستمر وخاض أكثر من 30 مباراة دولية، وكان قريباً من الانضمام للأهلي السعودي فى يناير الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب مطالب ناديه المالية المبالغ فيها.

وأكد وكيل صخرة دفاع العراق أن ناطق يرحب باللعب فى مصر وعلى استعداد لفك ارتباطه مع الشرطة بالتراضي دون تكليف خزينة الأهلي مبالغ مالية نظير التعاقد معه.

ويستمر غياب بدر بانون عن الأهلي منذ نهاية العام الماضي ولديه أكثر من شهر قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن سعد ناطق يبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في الشرطة العراقي حاليا ولعب أكثر من 30 مباراة دولية، كما لعب لأندية العربي القطري من قبل وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف دولار، حسب موقع "ترانسفير ماركت".