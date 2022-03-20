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شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن نفاد الطرح الثانى لتذاكر مباراة مصر والسنغال وموعد الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال فى ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، والمحدد لها 25 مارس الجارى باستاد القاهرة، وأوضحت شركة تذكرتى أن الطرح الثالث سيبدأ اليوم الأحد.
قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.