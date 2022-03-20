شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصارعة يترشح على منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة، بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، فى الانتخابات المقرر إقامتها بالسعودية على هامش منافسات البطولة العربية التى ستقام 27 مارس الجارى للشباب والناشئين.

وتم ترشح نوار للانتخابات بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ترشحه لهذا المنصب، على أن يحضر الجمعية العمومية للاتحاد العربى فى الموعد المحدد للمنافسة على منصب النائب.

من ناحية أخرى، دخل منتخب المصارعة معسكرا داخليا برأس البر، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى المغرب، حيث تقام البطولة فى الفترة من 17 إلى 21 مايو المقبل.

ويشارك فى المعسكر مختلف الفئات العمرية ، من الشباب و الناشئين و الكبار ، من أبطال الجمهورية ، التى أقيمت مؤخرا.