شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى: مصر بلد الحضارة تحدث طفرة فى الجمباز الحديث وتبهر العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجمباز تقريراً عن استضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات، والذى يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي فى الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجارى.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجمباز خلال التقرير أن كأس العالم المقام حالياً فى العاصمة المصرية القاهرة يحدث أكبر تغير فى شكل الجمباز خلال عام 2022، وأشار التقرير إلى أن بلد الحضارة القديمة القاهرة يحدث طفرة فى بطولات الجمباز الحديث ويبهر العالم.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة تستضيف الحدث الثالث من بين أربعة أحداث فى سلسلة كأس العالم للجمباز الفنى 2022، والتى أظهرت مواهب اللاعبين المصريين للعالم.

وأضاف التقرير أن مصر تخطط لميدالية أولمبية خلال أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجلوس 2028، ولمساعدتهم على تحقيق هدفهم، استعان الاتحاد المصري بالمدربين الفرنسيين إريك وسيسيل ديماي، اللذين كانا مسؤولين عن المنتخبات الوطنية الفرنسية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الفريق الذي احتل المركز الحادي عشر في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، والان المنتخب المصري مسؤليتهم.

وتمثل النتائج الجيدة في القاهرة خطوة صغيرة نحو هدفهم ومن بين المصريين الذين يتنافسون في النهائيات هذا الأسبوع، زينة شرف، إحدى لاعبي أولمبياد طوكيو 2020 من مصر، والمخضرمة نانسي طامان، التي احتلت المركز الرابع على منصة القفز في بطولة العالم 2021، وجنى محمود، الشابة الواعدة البالغة من العمر 17 عامًا والتي وصلت إلى نهائيات المتوازي المتخلف الارتفاع و عارضة التوازن في كأس العالم في الدوحة العام الماضي. ويتولى أولمبي طوكيو 2020 عمر محمد (مصر) والنجم على زهران (مصر) قيادة جهود الفريق المصري المكون من ستة رجال.

وجذبت بطولة كأس العالم الثانية التي تقام في العاصمة المصرية خلال العامين الماضيين اهتمامًا كبيرًا من لاعبي الجمباز فى العالم بما في ذلك ابطال أولمبياد طوكيو 2020 كيتلين روسكرانتز من جنوب أفريقيا، وهي أحد أبرز اللعبات في المتوازي المختلف الارتفاع، ونجوم كأس العالم دانييلا باترونا (المملكة المتحدة) ، أوكسانا تشوسوفيتينا (أوزباكستان)، أرتور دافتيان (أرمينيا)، إيليا كوفتون (المملكة المتحدة)، وجميعهم فازوا بذهبية واحدة على الأقل في كأس العالم حتى الآن هذا الموسم، وجميعهم موجودون في القاهرة

من جانبه أكد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز أنه فخور باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات.

واضاف رئيس الاتحاد الدولي للجمباز أنه يكن لمصر معزة خاصة علي المستوى الشخصي والإنساني، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بتواجده في أرض الفراعنة.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين نجح في وضع مصر ضمن مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

وتختتم اليوم الأحد فاعليات بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وسط إشادة جماعية ودولية من الوفود المشاركة بالمستوي الفني للبطولة وحسن التنظيم الذي يليق بإسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.