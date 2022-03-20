شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى المصرى والقطن إلى برج العرب استعدادا لمباراة الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا المصري والقطن الكاميروني استاد برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لخوض المباراة التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

وأعلن الجهاز الفني للمصري، بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق أمام القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر

الهجوم: عمرو مرعي

وعلى دكة البدلاء كل من: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أحمد الشيخ - إيزي إيمكيا - أحمد شوشة - حسين رجب - مصطفى سلطان - أوستن أموتو.



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