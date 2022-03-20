شكرا لقرائتكم خبر عن من يخلف عبد الله السعيد فى بيراميدز بعد اعتزاله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد مجدى أفشة، نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني، هو الخليفة الشرعي لعبد الله السعيد فى المنتخب الوطني، بعد اعتزال الأخير دولياً خاصة بعد استدعاء أفشة للتواجد فى قائمة منتخبنا الوطنى الذى يواجه السنغال فى المواجهتين الفاصلتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة، وذلك بعد إعلان عبد الله السعيد اعتزاله الدولى عقب مشاركته مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وبدأ مسئولو بيراميدز التفكير فى مرحلة ما بعد عبد الله السعيد حال اعتزاله نهائياً، وترى الإدارة الفنية بالنادى أنه لا يوجد بديل على نفس المستوى لعبد الله السعيد داخل صفوف الفريق، ليتم التفكير فى ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر والمتألق بشدة مع فريقه هذا الموسم تمهيداً لضمه بداية من الموسم الجديد، وكان ناصر ماهر على رأس اهتمامات بيراميدز عندما كان الأخير لاعباً فى الأهلي إلا أن الإدارة الحمراء فضلت بيعه لفيوتشر ليعود اللاعب من جديد لحسابات بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الأهلي طرابلس مساء اليوم فى خامس جولات دور المجموعات، بعدما كان أول الفرق حجزا لمقعده فى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، للمرة الثالثة على التوالي، وتم تأجيل الاجتماع الفني ليقام اليوم بدلا من الأمس بسبب الأحوال الجوية السيئة فى بنغازي، ولعدم تمكن فريق الأهلي من الوصول لبنغازى قادما من العاصمة طرابلس فى الموعد المحدد بسبب العواصف الشديدة فى ليبيا، وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدى حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وتم التنبيه على ضرورة وصول الفريقين لملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تقديم التشكيل للحكام بمجرد الوصول مباشرة إلى استاد شهداء بنينا فى بنغازى.