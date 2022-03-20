موناكو يعمق جراح سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه موناكو لطمة جديدة إلى باريس سان جيرمان في الموسم الحالي وتغلب عليه 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط أمام لنس ، وتجمد رصيد سان جيرمان عند 65 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام مارسيليا.

وأنهى موناكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 25 ، وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف سجله البديل الألماني كيفن فولاند في الدقيقة 68 .

ولم يكتف موناكو بذلك بل سجل بن يدر الهدف الثاني له والثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 88 لتكون الهزيمة الرابعة لسان جيرمان في المسابقة هذا الموسم وهي الثالثة في آخر خمس مباريات خاضها الفريق بالمسابقة.