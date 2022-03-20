تقارير تكشف موعد عودة حجازي لدعم اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة سيستيعد خدمات مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي قبل نهاية مسابقة الدوري السعودي بخمس جولات.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن حجازي سينتهي من برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، على أن يعود للتدريبات في نهاية شهر أبريل القادم.

ومن المقرر أن يدعم حجازي فريق "العميد" خلال مباريات: (الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن) ضمن مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان حجازي غاب عن مباريات اتحاد جدة الأخيرة بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحديدًا في لقاء المغرب، مما جعله يغيب أيضًا عن مباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة إلا أن "الزعيم" خاض 23 مباراة.