الامارات | العراق يطلب من «فيفا» تغيير ملعب مباراته مع سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب من «فيفا» تغيير ملعب مباراته مع سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال من الاتحاد الدولي (فيفا) نقل مباراة المنتخب الوطني ونظيره السوري المقررة في 29 الشهر الحالي ضمن تصفيات مونديال قطر 2022، من الإمارات الى ملعب محايد، ردًا على قرار فيفا بنقل مباراة العراق والإمارات من العاصمة بغداد.

وذكر درجال عبر القناة الإعلامية للاتحاد "بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، خرجنا متوحدين بقرارين، الأول تقديم شكوى لدى محكمة كاس ضد قرار نقل مباراة العراق والامارات الى ملعب محايد وبدأنا اتصالاتنا مع دوائر قانونية وستقدم الشكوى رسميًا خلال (48 ساعة مقبلة). هذه الخطوة حظيت بموافقة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي".

وأضاف "القرار الثاني مطالبة الاتحاد الدولي بنقل مباراة العراق وسورية من الإمارات الى ملعب محايد آخر، أسوة بما حصل من قرار بنقل مباراة العراق والامارات. يجب ان تتوفر الشفافية، المنتخب الاماراتي طرف في صراع المركز الثالث ومباراة سوريا لها دور كبير بذلك الصراع طالما العراق والامارات وسورية في مجموعة واحدة".

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة أعلن السبت عن نقل مباراة العراق والامارات المقررة الخميس الى العاصمة السعودية الرياض، مبررًا ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا".

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الاولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل المنتخب الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علمًا أن ثالثَي المجموعتين يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.

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