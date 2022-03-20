زاخاروفا تعلق على دعوة وزير ألماني إلى تناول لحوم أقل لمحاربة روسيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على دعوة وزير الزراعة الألماني المواطنين إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا.



وقالت زاخاروفا: "إن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي دعا مواطنيه إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قد يطلب أيضا من الألمان التنفس بشكل أقل لنفس الغرض، وهو محاربة روسيا.. وهو ما سيكون مساهمة في حماية البيئة!".

في سياق متصل، سبق أن أوصت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن يقوم الأوروبيون بتدفئة منازلهم بدرجة حرارة أقل، من أجل المساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. في خطتها (الوكالة) ذات النقاط العشر التي وضعت للاتحاد الأوروبي.