مرعي يقود هجوم المصري أمام القطن الكاميروني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، تشكيل الفريق الذي سيخضو به مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

المصري يتواجد على رأس المجموعة الثالثة التي تضم كل من مازيمبي الكونجولي، أثو دويو الكونجولي والقطن الكاميرون.

ويتقاسم المصري ومازيمبي الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد أوثو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أما القطن ففي المرتبة الأخيرة بـ 3 نقاط.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: فريد شوقي، حسن علي، عمرو موسى.

خط الهجوم: محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر.