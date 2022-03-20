الاتحاد السكندري يكشف كواليس رحيل حسام حسن.. وموعد الإعلان عن بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، أسباب فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه الفني والذي قاد الفريق الساحلي خلال الفترة الماضية.

وقال نائب رئيس الاتحاد في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2" :"نتائج الفريق تدهورت في آخر خمس مباريات بجانب الخروج من بطولة كأس مصر".

وأضاف :"عقدنا جلسة مع حسام حسن لبحث أسباب تراجع النتائج ثم بعد ذلك عقدنا اجتماعًا لمجلس الإدارة لتحديد مصير الجهاز الفني".

وتابع :"كان هناك اتجاه وهو استقرار الجهاز الفني أم الاتجاه الثاني رحيل الجهاز الفني في التوقيت الحالي وكان رأي المجلس هو قرار الرحيل".

واستمر :"الإدارة كان طموحها الوصول للمربع الذهبي والوصول للمسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، وفرنا كل شيء للفريق والجهاز الفني إلا أننا وجدنا روحًا سلبية بين اللاعبين خلال الفترة الماضية".

وعن الشرط الجزائي حول عقد حسام حسن، كشف :"لم نتحدث عن الشرط الجزائي مع حسام حسن خلال جلسته معنا، الشرط الجزائي لمدة شهرين، تحدثت مع حسام حسن لإبلاغه بقرار الرحيل، وسنحاول التفاوض معهم حول الشرط الجزائي ولا يوجد أي مشكلة".

وبسؤاله عن اقتراب عماد النحاس لقيادة الاتحاد السكندري، رد نائب رئيس النادي الساحلي :"حضرّنا مرشحين لقيادة الاتحاد السكندري وسنتخذ القرار النهائي اليوم بعد عرض الأسماء على محمد مصيلحي رئيس النادي".

وكان مصدر من داخل نادي الاتحاد السكندري، كشف في تصريحات عبر "الخليج 365"، اقتراب تولي عماد النحاس منصب المدير الفني بدلاً لحسام حسن. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.