وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة ينهيان أزمة الراحل موري بانجورا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة أزمة اللاعب الراحل موري بانجورا الذي توفى أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وقالت سماح حمزة وكيلة أعمال اللاعب إن مستشفي المطرية التعليمي أنهت الاجراءات بعد تدخل وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وأضافت سماح لـ"الخليج 365" أنهم في انتظار وفد من السفارة الغينية بمصر لانهاء الاجراءات لاستلام جثة اللاعب.

وتوجهت وكيلة اللاعب بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة على سرعة استجباتهم وكذلك إدارة مستشفي المطرية التعليمي.

وتم حجز بانجورا قبل أيام من وفاته في مستشفى المطرية قبل أن يحول للقسم للعناية المركز بالقسم الاستثماري بعد التأكد من إصابته بالفطر الأسود.

ووصلت قيمة فاتورة المستشفي حتى يوم وفاة بانجورا 83 ألف جنيه سدد منها محبي نادي بيلا 33 ألف جنيه قيمة التبرعات التي حصلوا عليها بعد مرضه وهو ما أدى إلى عدم تسليم الجثة لذوي اللاعب.

وقال حسن بانجورا ابن عم اللاعب في وقت سابق من اليوم الأحد إنه وعائلة اللاعب الراحل يناشدون وزراتي الصحة والشباب والرياضة بالتدخل من أجل الحصول على الجثة.

وناشدت سماح حمزة وكيلة أعمال اللاعب، من يرغب في التبرع بالتوجه إلى مستشفى المطرية والدفع في حساب اللاعب متوجهة بالشكر إلى المستشفى التي لم تقصر على حد قولها.

وقالت سماح إنه حتى صباح اليوم الأحد ما زال في المستشفي في انتظار حل الموقف.

وتواجد بانجورا في مصر قبل ست سنوات حيث لعب لعدة أندية يأتي من أبرزهم كفر الشيخ ومنية سمنود وأخيرًا بيلا.