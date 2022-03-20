هل يشارك صلاح؟.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتينجهام فورست في لقاء يأتي ضمن دور ربع النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "standard" البريطانية، فإن كلوب لن يعتمد على صلاح والذي يعاني من الإصابة في قدمه بعدما تجددت لقائد منتخب مصر أثناء مشاركته في مباراة آرسنال الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وأضافت الصحيفة، أن صلاح من المحتمل غيابه عن المشاركة في ظل أن "مو" أمامه مباراة مهمة ضد السنغال في إطار تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون -كورتيس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - روبيرتو فيرمينو.