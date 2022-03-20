عائلة موري بانجورا تناشد وزارتي الصحة والرياضة بالتدخل للحصول على جثته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ناشدت عائلة اللاعب الراحل موري بانجورا وزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتدخل من أجل الحصول على جثته بعد أن وافته المنية أمس السبت.

وأعلن نادي بيلا، مساء أمس السبت، وفاة لاعبه الغيني في مستشفي المطرية بعد صراع مع المرض.

وقال حسن بانجورا ابن عم اللاعب لـ "الخليج 365" إنه وعائلة اللاعب الراحل يناشدون وزراتي الصحة والشباب والرياضة بالتدخل من أجل الحصول على الجثة.

وتم حجز بانجورا قبل أيام من وفاته في مستشفى المطرية التعليمي قبل أن يحول للقسم للعناية المركز بالقسم الاستثماري بعد التأكد من إصابته بالفطر الأسود.

ووصلت قيمة فاتورة المستشفي حتى يوم وفاة بانجورا 83 ألف جنيه سدد منها محبي نادي بيلا 33 ألف جنيه قيمة التبرعات التي حصلوا عليها بعد مرضه وهو ما أدى إلى عدم تسليم الجثة لذوي اللاعب.

وناشدت سماح حمزة وكيلة أعمال اللاعب، من يرغب في التبرع بالتوجه إلى مستشفى المطرية والدفع في حساب اللاعب متوجهة بالشكر إلى المستشفى التي لم تقصر على حد قولها.

وقالت سماح إن حتى صباح اليوم الأحد ما زال في المستشفي في انتظار حل الموقف.

وتواجد بانجورا في مصر قبل ست سنوات حيث لعب لعدة أندية يأتي من أبرزهم كفر الشيخ ومنية سمنود وأخيرًا بيلا. (طالع تفاصيل معاناة اللاعب).