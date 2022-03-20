"لماذا يتم استفزازنا؟".. مرتضى يوجه رسالة للخطيب ولجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مستوى الفريق خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في اللقاء الذي أقيم عصر أمس السبت ضمن ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشر على صفحته "يوتيوب" :"رأيت روحًا من جانب اللاعبين في مباراة بترو أتلتيكو، وتحديدًا من بعض اللاعبين الذين تحدثت عنهم".

ووجه مرتضى منصور رسالة خلال تصريحاته :"أنا مش فاضي، لدينا تجديد عقود اللاعبين ووقف القيد ولاعبين لديهم مستحقات متأخرة، لماذا استفزاز جماهير الزمالك بالملايين؟".

وأضاف :"عندما يسقط فريق الكرة والفرق الرياضية هل الجماهير ستسكت؟، سيكون بفعل فاعل مثلما حدث في الموسم الماضي".

وأنهى مرتضى تصريحاته موجهًا رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي :"عندما تولينا مسؤولية مجلس الإدارة وجهنا تهنئة لمحمود الخطيب، أنا مش فوق القانون لكن غيري لا يكون فوق القانون".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو الأنجولي في لقاء جاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الفريق الأبيض ودّع المسابقة بعد خسارته من الوداد البيضاوي (1-0) في الجولة الرابعة.