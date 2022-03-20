التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بالكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل برشلونة ضيفا مساء اليوم الأحد على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم متربعا على قمة جدول الدوري برصيد 66 نقطة بعدما حقق الفوز في 20 جولة، تعادل في 6 وخسر في اثنين، أما برشلونة فيتواجد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بعدما فاز في 14 مباراة، تعادل في 9 وخسر في 4 آخرين.

ويفتقد ريال مدريد في مباراته اليوم جهود الثنائي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، بينما يفقد برشلونة خدمات الرباعي سيرجينو دست، أنسو فاتي، صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو.

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو– دافيد ألابا– إيدير ميليتاو- كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو– لوكا مودريتش– توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس- أسينسيو- رودريجو.

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: داني ألفيس- أراوخو– جيرارد بيكيه– خوردي ألبا.

الوسط: بيدري- بوسكيتس- جافي.

الهجوم: عثمان ديمبلي- أوباميانج– فيران توريس.