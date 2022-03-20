صلاح ضمن 10 أسماء لتعويض رحيل مبابي عن باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت التفكير في بديل نجم الفريق كيليان مبابي والذي من المتوقع أن يرحل بنهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يرحل مبابي عن باريس في الصيف المقبل، أي بعد نهاية عقده حيث سيكون الفريق الأقرب للحصول على خدماته ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "le10sport" الفرنسية، فإن ملاك باريس سان جيرمان اقترحوا ضم إيرلينج هالاند أو روبرت ليفاندوفيسكي.

وأوضحت الصحيفة، أن هالاند يتمتع بميزة السن عن النجم البولندي ليفاندوفيسكي، لكن سيجد النادي الباريسي صراعًا من ريال مدريد ومانشستر سيتي حول ضم هداف بوروسيا دورتموند.

وأكملت الصحيفة، أن هناك أسماءً على طاولة النادي الباريسي يأتي من أبرزهم محمد صلاح وباولو ديبالا وعثمان ديمبيلي وماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو ومويس كين وأنتوني لاعب آياكس أمستردام.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح (29 عامًا) مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل 2023، إلا أن قائد منتخب مصر لم يتوصل لاتفاق على تجديد عقده مع "الريدز".

جدير بالذكر أن ليفربول تعاقد مع صلاح في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها لـ42 مليون جنيه إسترليني.