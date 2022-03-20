الامارات | خليفة الكعبي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الكعبي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة المدير المالي، خليفة الكعبي، بعضوية الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عقد أمس في مدينة شرم الشيخ في مصر، كما تم اختيار المصري سامح الشاذلي ليكون رئيسا للاتحاد الفترة المقبلة.

وأكد الكعبي في تصريح صحافي سعادته بالتواجد في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي تلقاه من اتحاد السباحة، من أجل الانضمام لعضوية مجلس الإدارة، وقال في تصريح صحافي أن مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العربي للغوص والإنقاذ يضم ممثلين وأعضاء من الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، ليبيا، الجزائر، الإمارات وفلسطين، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة المصري.

ومن جانب أخر يستعد مجلس إدارة اتحاد السباحة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي المرسلة من قبل الاتحاد الدولي 29 الجاري، على أن يتم بعد ذلك اعتماد الجدول الزمني للعملية الانتخابية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الاتحاد.

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