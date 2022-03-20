الامارات | بوتافوغو البرازيلي مهتم بلاعب الجزيرة فيكتور

شكرا لقرائتكم خبر عن بوتافوغو البرازيلي مهتم بلاعب الجزيرة فيكتور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة لانس البرازيلية أن نادي بوتافوغو مهتم بالحصول على عقد لاعب فريق الجزيرة، البرازيلي جواو فيكتور، الذي انتقل لصفوف الجزيرة العام الماضي بعقد يستمر حتى صيف 2023.

وذكرت الصحيفة أن فيكتور هو واحد من بين 4 لاعبين أخرين مرشحين للانتقال للفريق البرازيلي إلى جوار كل من لاعب دينامو كييف الأوكراني، فيتينو ولاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، فرناندو مارسال، وفي حال غادر المهاجم البرازيلي صفوف الجزيرة فسيكون هو اللاعب الثاني من بين لاعبي أندية دوري المحترفين الذين يغادرون قبل نهاية الموسم بعد مهاجم بني ياس، السويدي إسحاق ثيلين الذي انتقل لصفوف مالمو السويدي الأسبوع الماضي.

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